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- Павел Кельсиевич

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Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

24.06.1907 ст.

Дата смерти

15.07.1907 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1907 ст.

Отец: - Кельсий Иванович

Мать: - Любовь Андреевна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.172-173 (Рождение №-65м)
Крещение
29.06.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Пётр Алексеевич - крестьянин из д.Рубцово Крёстная мать: Ольга Прохоровна - крестьянская девица из д.Павликово
Смерть
15.07.1907 ст.
Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 2 нед. (от родимца)
Похороны
17.07.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.210-211 (Умершие №-24м)
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