- Павел Кельсиевич
Место рождения
Дата рождения24.06.1907 ст.
Дата смерти15.07.1907 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.06.1907 ст.
Отец: - Кельсий Иванович
Мать: - Любовь Андреевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.172-173 (Рождение №-65м)
Крещение
29.06.1907 ст.
Крёстный отец: Пётр Алексеевич - крестьянин из д.Рубцово Крёстная мать: Ольга Прохоровна - крестьянская девица из д.Павликово
Смерть
15.07.1907 ст.
Младенец в 2 нед. (от родимца)
Похороны
17.07.1907 ст.
МК 56-13-44 стр.210-211 (Умершие №-24м)