Сапроненкова Анна Севастьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1892
Сын: Сапроненко Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Сапроненков Фёдор Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно