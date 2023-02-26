Сапроненкова Анна Севастьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапроненкова Анна Севастьянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1892

Сын: Сапроненко Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Сапроненков Фёдор Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сапроненков Фёдор Иванов

Смерть
Неизвестно
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