Ляпков Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпков Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Ляпков Иродион

Мать: ?

Рождение ребёнка
1902

Сын: Ляпков Николай

Мать ребёнка: Ляпкова Анисия Николевна

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ляпкова Анисия Николевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ляпкова Анисия Николевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпков Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Ляпкова Анисия Николевна

Смерть
Неизвестно
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