Ляпков Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Ляпков Иродион
Мать: ?
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ляпков Николай
Мать ребёнка: Ляпкова Анисия Николевна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ляпкова Анисия Николевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ляпкова Анисия Николевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляпков Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Ляпкова Анисия Николевна
Смерть
Неизвестно