Ляпкова (Клячкова) Анисия Николевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ляпков Николай
Отец ребёнка: Ляпков Тимофей
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ляпков Тимофей
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Ляпков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ляпков Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Ляпков Тимофей
Смерть
Неизвестно