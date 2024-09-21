Ляпкова (Жирякова) Варвара Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1843
Дата смерти24.10.1906
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова (Ляпкова) Матрона
Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев
Бракосочетание
28.10.1862 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/350785a5-b777-4dbc-813c-374f86ea6c09/126?center=1041+1255
Рождение ребёнка
С 1864 по 1867
Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анастасия Иродионова
Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев
Рождение ребёнка
29.09.1869
Дочь: Ляпкова Пелагея Иродионова
Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев
Рождение ребёнка
18.03.1872 ст.
Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев
https://yandex.ru/archive/catalog/01ed9f11-38f6-44ba-ba75-b4fe0c548118/163?snippet=Дьячек+Иоанн+Кедров+Пономарь+Василий+мобимов+Деревни+%5C007%5BТрубицына%5C007%5D+крестья+-.+Д+нин+%5C007%5BИродион%5C... Показать все
Рождение ребёнка
1877
Сын: Сергий
Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Ляпкова Дария Иродионовна
Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев
Рождение ребёнка
1884
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Ляпкова) Дария
Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев
Смерть
24.10.1906