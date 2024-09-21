Ляпкова (Жирякова) Варвара Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпкова (Жирякова) Варвара Михайлова

Место рождения

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

24.10.1906

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Жиряков Михаил Дмитриев

Мать: Жирякова Евдокия Афанасьева

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова (Ляпкова) Матрона

Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев

Бракосочетание
28.10.1862 ст.

Муж: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев

Павловский Посад, Павловский Посад, Московская область
https://yandex.ru/archive/catalog/350785a5-b777-4dbc-813c-374f86ea6c09/126?center=1041+1255
Рождение ребёнка
С 1864 по 1867

Сын: Ляпков Тимофей Иродионов

Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анастасия Иродионова

Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев

Рождение ребёнка
29.09.1869

Дочь: Ляпкова Пелагея Иродионова

Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев

Рождение ребёнка
18.03.1872 ст.

Сын: Ляпков Василий Иродионов

Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
https://yandex.ru/archive/catalog/01ed9f11-38f6-44ba-ba75-b4fe0c548118/163?snippet=Дьячек+Иоанн+Кедров+Пономарь+Василий+мобимов+Деревни+%5C007%5BТрубицына%5C007%5D+крестья+-.+Д+нин+%5C007%5BИродион%5C... Показать все
Рождение ребёнка
1877

Сын: Сергий

Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Ляпкова Дария Иродионовна

Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев

Рождение ребёнка
1884

Сын: Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Ляпкова) Дария

Отец ребёнка: Ляпков (Трубочкин) Иродион Алексеев

Смерть
24.10.1906

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