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Рудаков Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1949

Дата смерти

06.10.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949

Отец: Рудаков Александр Афонасьевич

Мать: Рудакова Анастасия Григорьевна

Рождение ребёнка
05.07.1974

Дочь: Рудакова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1977

Сын: Рудаков Александр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудакова Лидия Андреевна

Смерть
06.10.2014