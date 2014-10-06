Рудаков Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1949
Дата смерти06.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1949
Рождение ребёнка
05.07.1974
Дочь: Рудакова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1977
Сын: Рудаков Александр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудакова Лидия Андреевна
Смерть
06.10.2014