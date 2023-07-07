Рудакова Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1974

Пол

Женский

Отец

1949 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1974

Отец: Рудаков Владимир Александрович

Мать: не указана