Рудакова (Денисова) Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1923
Дата смерти05.02.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1923
Рождение ребёнка
02.01.1949
Сын: Рудаков Владимир Александрович
Отец ребёнка: Рудаков Александр Афонасьевич
Рождение ребёнка
08.06.1953
Сын: Рудаков Валерий Александрович
Отец ребёнка: Рудаков Александр Афонасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.02.1999