Рудакова (Денисова) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРудакова (Денисова) Анастасия Григорьевна

Рудакова (Денисова) Анастасия Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1923

Дата смерти

05.02.1999

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1923

Отец: Денисов Григорий Федорович

Мать: Денисова Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
02.01.1949

Сын: Рудаков Владимир Александрович

Отец ребёнка: Рудаков Александр Афонасьевич

Рождение ребёнка
08.06.1953

Сын: Рудаков Валерий Александрович

Отец ребёнка: Рудаков Александр Афонасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудаков Александр Афонасьевич

Смерть
05.02.1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close