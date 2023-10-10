Орда (Заборовская) Елизавета Аполлоновна
Место рождения
Дата рождения21.08.1808
Дата смертиПосле 1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1808
Бракосочетание
09.04.1844
Рождение ребёнка
28.01.1845
Дочь: Степанида Адальбертовна
Отец ребёнка: Орда Адальберт Войцех Аполлинариевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Князева Александра Адальбертовна
Отец ребёнка: Орда Адальберт Войцех Аполлинариевич
Рождение ребёнка
10.02.1850
Дочь: Валентина Адальбертовна
Отец ребёнка: Орда Адальберт Войцех Аполлинариевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1870