Орда (Заборовская) Елизавета Аполлоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орда (Заборовская) Елизавета Аполлоновна

Место рождения

Захарьино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.08.1808

Дата смерти

После 1870

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1808

Отец: Заборовский Аполлон Павлович

Мать: Заборовская Степанида Петровна

Захарьино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.04.1844

Муж: Орда Адальберт Войцех Аполлинариевич

Рождение ребёнка
28.01.1845

Дочь: Степанида Адальбертовна

Отец ребёнка: Орда Адальберт Войцех Аполлинариевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Князева Александра Адальбертовна

Отец ребёнка: Орда Адальберт Войцех Аполлинариевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.1850

Дочь: Валентина Адальбертовна

Отец ребёнка: Орда Адальберт Войцех Аполлинариевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1870
Москва, город федерального значения Москва
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