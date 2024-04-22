Орда Адальберт Войцех Аполлинариевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смерти20.12.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Бракосочетание
09.04.1844
Рождение ребёнка
28.01.1845
Дочь: Степанида Адальбертовна
Мать ребёнка: Орда Елизавета Аполлоновна
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Князева Александра Адальбертовна
Мать ребёнка: Орда Елизавета Аполлоновна
Рождение ребёнка
10.02.1850
Дочь: Валентина Адальбертовна
Мать ребёнка: Орда Елизавета Аполлоновна
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
20.12.1850
Похороны
22.12.1850