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Орда Адальберт Войцех Аполлинариевич

Место рождения

Любин, Пуховичский район, Минская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

20.12.1850

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Любин, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
09.04.1844

Жена: Орда Елизавета Аполлоновна

Рождение ребёнка
28.01.1845

Дочь: Степанида Адальбертовна

Мать ребёнка: Орда Елизавета Аполлоновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Князева Александра Адальбертовна

Мать ребёнка: Орда Елизавета Аполлоновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.1850

Дочь: Валентина Адальбертовна

Мать ребёнка: Орда Елизавета Аполлоновна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
20.12.1850
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
22.12.1850
Москва, город федерального значения Москва
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