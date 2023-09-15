Гагарина (Меншикова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гагарина (Меншикова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.06.1794

Дата смерти

24.12.1835

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1794

Отец: Меншиков Сергей Александрович

Мать: Меншикова Екатерина Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: светлейшая княжна
Бракосочетание
1811

Муж: Гагарин Андрей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1811
Ломоносов, Петергофский уезд
Летом часто жила в Ораниенбаумском дворце, по свидетельствам современников была «ослепительно хороша, мила и очень добра»
Рождение ребёнка
31.08.1812

Дочь: Оболенская Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Гагарин Андрей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
(18.08.1812 ст. ст.) Титул: княжна
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Петрово-Соловово Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Гагарин Андрей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
(было 17 декабрь 1815 или 1813) Титул: княжна
Место жительства
С 1814 по 22.11.1818
Ясенево, Клин, Московская область
Владела подмосковной усадьбой Ясенево
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Анненкова Софья Андреевна

Отец ребёнка: Гагарин Андрей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Гагарина Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Гагарин Андрей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: княжна
Рождение ребёнка
1817

Сын: Гагарин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Гагарин Андрей Павлович

Москва, город федерального значения Москва
(было 1818) Титул: князь
Рождение ребёнка
1821

Сын: Гагарин Лев Андреевич

Отец ребёнка: Гагарин Андрей Павлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: князь
Место жительства
1828
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Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
24.12.1835
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похоронена в церкви Спаса Преображения на кладбище фарфорового завода. Летом 1932 года при сносе церкви могила уничтожена
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