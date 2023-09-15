Гагарина (Меншикова) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1794
Дата смерти24.12.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1794
Титул: светлейшая княжна
Бракосочетание
1811
Место жительства
1811
Ломоносов, Петергофский уезд
Летом часто жила в Ораниенбаумском дворце, по свидетельствам современников была «ослепительно хороша, мила и очень добра»
Рождение ребёнка
31.08.1812
Дочь: Оболенская Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Гагарин Андрей Павлович
(18.08.1812 ст. ст.) Титул: княжна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Петрово-Соловово Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Гагарин Андрей Павлович
(было 17 декабрь 1815 или 1813) Титул: княжна
Место жительства
С 1814 по 22.11.1818
Ясенево, Клин, Московская область
Владела подмосковной усадьбой Ясенево
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Анненкова Софья Андреевна
Отец ребёнка: Гагарин Андрей Павлович
Титул: княжна
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Гагарина Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Гагарин Андрей Павлович
Титул: княжна
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Гагарин Андрей Павлович
(было 1818) Титул: князь
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Гагарин Андрей Павлович
Титул: князь
Место жительства
1828
Князь Павел Павлович Гагарин, после трагической смерти брата привез невестку свою и её детей в Москву, чтобы удобнее было заниматься опекой и с надеждою понравиться вдове. Это ему не удалось, но впосл... Показать все
Место жительства
1830
Во вдову влюбился генерал-майор Василий Алексеевич Перовский (1795-1857) и она полюбила его со всею страстью 35-летний женщины. Перовский готов был предложить ей свою руку, но она не обещала ему ничег... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.1835
Похоронена в церкви Спаса Преображения на кладбище фарфорового завода. Летом 1932 года при сносе церкви могила уничтожена