Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Аксинья Павловна
Отец ребёнка: Павел Демидов
Рождение ребёнка
1843
Сын: Федор Павлов
Отец ребёнка: Павел Демидов
Рождение ребёнка
1847
Сын: Антон Павлов
Отец ребёнка: Павел Демидов
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Марфа Павловна
Отец ребёнка: Павел Демидов
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ирина Павловна
Отец ребёнка: Павел Демидов
Рождение ребёнка
1859
Сын: Евлампий Павлов
Отец ребёнка: Павел Демидов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Демидов
Смерть
Неизвестно