Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1812 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Аксинья Павловна

Отец ребёнка: Павел Демидов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Федор Павлов

Отец ребёнка: Павел Демидов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Антон Павлов

Отец ребёнка: Павел Демидов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Марфа Павловна

Отец ребёнка: Павел Демидов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ирина Павловна

Отец ребёнка: Павел Демидов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Евлампий Павлов

Отец ребёнка: Павел Демидов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Демидов

Смерть
Неизвестно
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