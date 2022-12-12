Талдыкина (Чусова) Параскева Ильинична
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1908 ст.
Дочь: Талдыкина Мария Давидовна
Отец ребёнка: Талдыкин Давид Максимович
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.
Дочь: Талдыкина Александра Давидовна
Отец ребёнка: Талдыкин Давид Максимович
Рождение ребёнка
04.08.1913 ст.
Сын: Талдыкин Митрофан Давидович
Отец ребёнка: Талдыкин Давид Максимович
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.
Дочь: Талдыкина Анна Давидовна
Отец ребёнка: Талдыкин Давид Максимович
Рождение ребёнка
02.07.1918
Сын: Талдыкин Сергей Давидович
Отец ребёнка: Талдыкин Давид Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно