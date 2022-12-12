Талдыкина (Чусова) Параскева Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТалдыкина (Чусова) Параскева Ильинична

Талдыкина (Чусова) Параскева Ильинична

avatar

Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1908 ст.

Дочь: Талдыкина Мария Давидовна

Отец ребёнка: Талдыкин Давид Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.01.1911 ст.

Дочь: Талдыкина Александра Давидовна

Отец ребёнка: Талдыкин Давид Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.08.1913 ст.

Сын: Талдыкин Митрофан Давидович

Отец ребёнка: Талдыкин Давид Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.01.1916 ст.

Дочь: Талдыкина Анна Давидовна

Отец ребёнка: Талдыкин Давид Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.07.1918

Сын: Талдыкин Сергей Давидович

Отец ребёнка: Талдыкин Давид Максимович

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Талдыкин Давид Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close