Савенкова Варвара Василиева 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенкова Варвара Василиева

Место рождения

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1864

Дата смерти

06.05.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Василий Доримедонтов

Мать: (Косьмина) Наталия Косьмина

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савинков Михаил Иванов

Отец ребёнка: Савенков Иван Феодотов

Бракосочетание
24.10.1882

Муж: Савенков Иван Феодотов

Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Савенков Александр Иванов

Отец ребёнка: Савенков Иван Феодотов

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
18.07.1895

Сын: Савенков Николай Иванов

Отец ребёнка: Савенков Иван Феодотов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Восприемник
25.02.1899
Серпухов, Серпухов, Московская область
Рождение ребёнка
05.02.1901

Сын: Савенков Алексей Иванов

Отец ребёнка: Савенков Иван Феодотов

Рождение ребёнка
30.03.1905

Сын: Савенков Иван Иванович

Отец ребёнка: Савенков Иван Феодотов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Восприемник сын Александр Иванов Савенков и и сельца Глазечни крестьянская девица Любовь Иванова Зеркалина
Смерть
06.05.1912
Серпухов, Серпухов, Московская область

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