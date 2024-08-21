Савенкова Варвара Василиева
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти06.05.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Василий Доримедонтов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савенков Иван Феодотов
Бракосочетание
24.10.1882
Юрятино, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1894
Сын: Савенков Александр Иванов
Отец ребёнка: Савенков Иван Феодотов
Рождение ребёнка
18.07.1895
Отец ребёнка: Савенков Иван Феодотов
Восприемник
25.02.1899
Рождение ребёнка
05.02.1901
Отец ребёнка: Савенков Иван Феодотов
Рождение ребёнка
30.03.1905
Отец ребёнка: Савенков Иван Феодотов
Восприемник сын Александр Иванов Савенков и и сельца Глазечни крестьянская девица Любовь Иванова Зеркалина
Смерть
06.05.1912