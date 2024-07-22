Савенков Александр Иванов Около 1894 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенков Александр Иванов

Место рождения

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Около 1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Савенков Иван Феодотов

Мать: Савенкова Варвара Василиева

Глазечня, Пущинская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Степанова

Рождение ребёнка
29.10.1918

Дочь: Савенкова Клавдия Александрова

Мать ребёнка: Елизавета Степанова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Серпуховского уезда деревни Петровского кр. Петр Иванов Дубасов д. Дашковки кр. Прасковья Степанова Бычатова
Смерть
Около 1988
Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Фамилия: Савенков Имя: Александр Отчество: Иванович Возраст: 94 Пол: Муж Дата рождения: 01.01.1894 Дата смерти: 01.01.1988 Дата выдачи свидетельства о смерти: - Номер свидетельства о смерти: -... Показать все

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