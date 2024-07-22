Савенков Александр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиОколо 1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Степанова
Рождение ребёнка
29.10.1918
Дочь: Савенкова Клавдия Александрова
Мать ребёнка: Елизавета Степанова
Серпухов, Серпухов, Московская область
Серпуховского уезда деревни Петровского кр. Петр Иванов Дубасов д. Дашковки кр. Прасковья Степанова Бычатова
Смерть
Около 1988
Глазово, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Фамилия: Савенков Имя: Александр Отчество: Иванович Возраст: 94 Пол: Муж Дата рождения: 01.01.1894 Дата смерти: 01.01.1988 Дата выдачи свидетельства о смерти: - Номер свидетельства о смерти: -... Показать все