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Гордиенко Виктор Васильевич

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Место рождения

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

Дата рождения

18.12.1949

Дата смерти

12.05.2020

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

Около 1930 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1949

Отец: Гордиенко Василий Ефимович

Мать: Гордиенко Евгения (Матрона) Ивановна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.10.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.05.2020
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Причина смерти: инфаркт | легкие
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