Гордиенко (Белова) Евгения (Матрона) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1925
Дата смерти25.04.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1925
Отец: Белов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1949
Сын: Гордиенко Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Гордиенко Василий Ефимович
Рождение ребёнка
16.04.1951
Сын: Гордиенко Николай Васильевич
Отец ребёнка: Гордиенко Василий Ефимович
Место рождения: Село Михайловское, Свердловского района, Джамбульской области
Рождение ребёнка
17.09.1952
Дочь: Тувышкина (Гордиенко) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Гордиенко Василий Ефимович
Новоукраинский, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
25.04.1976
Виноградный, город-курорт Анапа, Краснодарский край
На старом кладбище в центре поселка. От входа сразу направо (синяя оградка, рядом большая туя)