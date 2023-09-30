Гордиенко (Белова) Евгения (Матрона) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордиенко (Белова) Евгения (Матрона) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1925

Дата смерти

25.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1925

Отец: Белов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордиенко Василий Ефимович

Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1949

Сын: Гордиенко Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Гордиенко Василий Ефимович

Сарыкемер, Байзакский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
16.04.1951

Сын: Гордиенко Николай Васильевич

Отец ребёнка: Гордиенко Василий Ефимович

Сарыкемер, Байзакский район, Жамбылская область
Место рождения: Село Михайловское, Свердловского района, Джамбульской области
Рождение ребёнка
17.09.1952

Дочь: Тувышкина (Гордиенко) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Гордиенко Василий Ефимович

Новоукраинский, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
25.04.1976
Виноградный, город-курорт Анапа, Краснодарский край
На старом кладбище в центре поселка. От входа сразу направо (синяя оградка, рядом большая туя)

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