Климов Леонид Николаевич
Место рожденияКостромская обл., Пыщугский р-он, д. Реутиха
Дата рождения17.09.1935
Дата смерти08.01.1988
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1935
Костромская обл., Пыщугский р-он, д. Реутиха
Бракосочетание
19.10.1959
Жена: Климова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
12.09.1960
Дочь: Бондарь Ирина Леонидовна
Мать ребёнка: Климова Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
17.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Климова Мария Фёдоровна
Смерть
08.01.1988
Свердловская обл., г. Нижний Тагил