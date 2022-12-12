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Климов Леонид Николаевич

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Место рождения

Костромская обл., Пыщугский р-он, д. Реутиха

Дата рождения

17.09.1935

Дата смерти

08.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1935

Отец: Климов Николай Васильевич

Мать: Климова Евдокия Дмитриевна

Костромская обл., Пыщугский р-он, д. Реутиха
Бракосочетание
19.10.1959

Жена: Климова Мария Фёдоровна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1960

Дочь: Бондарь Ирина Леонидовна

Мать ребёнка: Климова Мария Фёдоровна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Климова Мария Фёдоровна

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
08.01.1988
Свердловская обл., г. Нижний Тагил
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