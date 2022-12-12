Климова Евдокия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Евдокия Дмитриевна

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Место рождения

Мелитополь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1922

Дочь: Хороших Таисья Николаевна

Отец ребёнка: Климов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
17.09.1935

Сын: Климов Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Климов Николай Васильевич

Костромская обл., Пыщугский р-он, д. Реутиха
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Климов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Климов Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно
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