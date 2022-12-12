Климова Евдокия Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1922
Дочь: Хороших Таисья Николаевна
Отец ребёнка: Климов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
17.09.1935
Отец ребёнка: Климов Николай Васильевич
Костромская обл., Пыщугский р-он, д. Реутиха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Климов Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Климов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно