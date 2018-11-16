Климова (Журавлёва) Мария Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения06.12.1933
Дата смерти16.11.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1933
Бракосочетание
19.10.1959
Рождение ребёнка
12.09.1960
Дочь: Бондарь Ирина Леонидовна
Отец ребёнка: Климов Леонид Николаевич
Рождение ребёнка
17.11.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Климов Леонид Николаевич
Смерть
16.11.2018