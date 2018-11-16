Климова (Журавлёва) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Журавлёва) Мария Фёдоровна

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Место рождения

Старорямова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

06.12.1933

Дата смерти

16.11.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1933

Отец: Журавлёв Фёдор Павлинович

Мать: Журавлёва Федора Феопентовна

Старорямова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
19.10.1959

Муж: Климов Леонид Николаевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.09.1960

Дочь: Бондарь Ирина Леонидовна

Отец ребёнка: Климов Леонид Николаевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.11.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Климов Леонид Николаевич

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Смерть
16.11.2018
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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