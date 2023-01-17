Куранова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова Наталья Александровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 22 лет
Бракосочетание
Около 1890

Муж: Куранов Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1891

Сын: Куранов Андриан Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Николаевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 1 год
Смерть
Неизвестно
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