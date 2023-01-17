Куранова Наталья Александровна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 22 лет
Бракосочетание
Около 1890
Рождение ребёнка
Вычислено 1891
Сын: Куранов Андриан Михайлович
Отец ребёнка: Куранов Михаил Николаевич
В семейном списке 1892 года 1 год
Смерть
Неизвестно