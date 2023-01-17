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Куранова Татьяна Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.01.1907 ст.

Дата смерти

06.06.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

1861 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1907 ст.

Отец: Куранов Михаил Николаевич

Мать: Куранова Наталья Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Близнецы: Татиана и Нина Восприемники: мещане Василий Львович Шапошников, Раиса Павловна Мещерякова и Хиония Стефановна Доютова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 3 номер 1
Смерть
06.06.1907 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от катара желудка в возрасте 5 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-61 файл 25 номер 41
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