Куранова Татьяна Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.01.1907 ст.
Дата смерти06.06.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1907 ст.
Близнецы: Татиана и Нина Восприемники: мещане Василий Львович Шапошников, Раиса Павловна Мещерякова и Хиония Стефановна Доютова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 3 номер 1
Смерть
06.06.1907 ст.
Умерла от катара желудка в возрасте 5 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-61 файл 25 номер 41