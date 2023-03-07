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Куранов Иоаким Михайлович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

06.08.1901 ст.

Дата смерти

03.01.1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

1861 г.р.

Мать

Вычислено 1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1901 ст.

Отец: Куранов Михаил Николаевич

Мать: Куранова Наталья Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Близнецы Иоаким и Анна Восприемники: казак Александр Андреевич Куранов и мещане Анна Николаевна Тарасова и Василий Львович Шапошников https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 52 но... Показать все
Смерть
03.01.1914 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от брюшного тифа в возрасте 13 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 3 номер 2
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