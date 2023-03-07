Куранов Иоаким Михайлович
Место рождения
Дата рождения06.08.1901 ст.
Дата смерти03.01.1914 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.08.1901 ст.
Близнецы Иоаким и Анна Восприемники: казак Александр Андреевич Куранов и мещане Анна Николаевна Тарасова и Василий Львович Шапошников https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-35 файл 52 но... Показать все
Смерть
03.01.1914 ст.
Умер от брюшного тифа в возрасте 13 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 3 номер 2