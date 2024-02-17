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Ткаченко Григорий Васильевич

Место рождения

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская

Дата рождения

1916

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
25.03.1939

Дочь: Нищета (ткаченко) Лидия Григорьевна

Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Васильевна

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Смерть
1943
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