Ткаченко Григорий Васильевич
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Дата рождения1916
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
25.03.1939
Дочь: Нищета (ткаченко) Лидия Григорьевна
Мать ребёнка: Ткаченко Татьяна Васильевна
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Смерть
1943