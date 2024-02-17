Ткаченко (ТкаченкоЖуравель) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко (ТкаченкоЖуравель) Татьяна Васильевна

Место рождения

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская

Дата рождения

22.01.1918

Дата смерти

09.03.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
25.03.1939

Дочь: Нищета (ткаченко) Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Ткаченко Григорий Васильевич

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Смерть
09.03.1986
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Старотитаровская
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