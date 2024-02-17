Ткаченко (ТкаченкоЖуравель) Татьяна Васильевна
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Дата рождения22.01.1918
Дата смерти09.03.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1918
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
25.03.1939
Дочь: Нищета (ткаченко) Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Ткаченко Григорий Васильевич
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Смерть
09.03.1986
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Старотитаровская