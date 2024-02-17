Нищета (Ткаченко) (НищетаТкаченко) Лидия Григорьевна
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Дата рождения25.03.1939
Дата смерти12.07.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1939
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
22.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нищета Петр Митрофанович
Рождение ребёнка
03.03.1965
Дочь: Россомаха Наталья Петровна
Отец ребёнка: Нищета Петр Митрофанович
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Смерть
12.07.1980
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Старотитаровская