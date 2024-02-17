Нищета (Ткаченко) (НищетаТкаченко) Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нищета (Ткаченко) (НищетаТкаченко) Лидия Григорьевна

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Место рождения

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская

Дата рождения

25.03.1939

Дата смерти

12.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1939

Отец: Ткаченко Григорий Васильевич

Мать: Ткаченко Татьяна Васильевна

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
22.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нищета Петр Митрофанович

Рождение ребёнка
03.03.1965

Дочь: Россомаха Наталья Петровна

Отец ребёнка: Нищета Петр Митрофанович

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Смерть
12.07.1980
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Старотитаровская
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