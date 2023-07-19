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Велентей Феврония Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

15.01.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1843 ст.

Дочь: Велентей Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Велентей Николай Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Велентей Анна Николаевна

Отец ребёнка: Велентей Николай Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Велентей Никита Николаевич

Отец ребёнка: Велентей Николай Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Велентей Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Велентей Николай Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
15.01.1890 ст.
Покровское, Чернігівська область