Велентей Феврония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти15.01.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1843 ст.
Дочь: Велентей Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Велентей Николай Иосифович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Велентей Анна Николаевна
Отец ребёнка: Велентей Николай Иосифович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Велентей Никита Николаевич
Отец ребёнка: Велентей Николай Иосифович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Велентей Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Велентей Николай Иосифович
Смерть
15.01.1890 ст.