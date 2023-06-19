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Велентей Фёдор Николаевич

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

1851

Дата смерти

18.05.1913 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Велентей Николай Иосифович

Мать: Велентей Феврония Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.09.1877 ст.

Дочь: Бондаренко Евфросинья Фёдоровна

Мать ребёнка: Велентей Надежда Ивановна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Велентей Надежда Ивановна

Смерть
18.05.1913 ст.
Покровское, Чернігівська область