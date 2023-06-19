Велентей Фёдор Николаевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смерти18.05.1913 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
29.09.1877 ст.
Дочь: Бондаренко Евфросинья Фёдоровна
Мать ребёнка: Велентей Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Велентей Надежда Ивановна
Смерть
18.05.1913 ст.