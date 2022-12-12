Леденцов Тимофей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛеденцов Тимофей Юрьевич

Леденцов Тимофей Юрьевич

avatar

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леденцов Юрий -

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1620 ст.

Сын: Леденцов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1624 ст.

Сын: Леденцов Михаил Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1628 ст.

Сын: Леденцов Владимир Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденцов Пётр Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close