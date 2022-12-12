Леденцов Тимофей Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леденцов Юрий -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1620 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1624 ст.
Сын: Леденцов Михаил Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1628 ст.
Сын: Леденцов Владимир Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно