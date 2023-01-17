Леденцов Владимир Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1628 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1628 ст.
Отец: Леденцов Тимофей Юрьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леденцов Пётр Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леденцов Еремей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Чудиново, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно