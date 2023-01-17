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Леденцов Владимир Тимофеевич

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1628 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1628 ст.

Отец: Леденцов Тимофей Юрьевич

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденцов Пётр Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леденцов Еремей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Чудиново, Орловский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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