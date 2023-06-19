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Говорова Евдокия Ивановна

Место рождения

Новоайдар

Дата рождения

Вычислено 1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1730 по 1731 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Сын: Говоров Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Говоров Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: Говоров Федор (Феодор) Григорьевич

Отец ребёнка: Говоров Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Дочь: Праскева (Прасковья) Григорьевна

Отец ребёнка: Говоров Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: Рахиль Григорьевна

Отец ребёнка: Говоров Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Говоров Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно