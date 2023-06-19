Говорова Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Отец ребёнка: Говоров Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Сын: Говоров Федор (Феодор) Григорьевич
Отец ребёнка: Говоров Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Дочь: Праскева (Прасковья) Григорьевна
Отец ребёнка: Говоров Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: Рахиль Григорьевна
Отец ребёнка: Говоров Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно