Говоров Григорий Петрович
Место рождения
Дата рожденияС 1730 по 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1730 по 1731
Рождение ребёнка
Вычислено 1760
Мать ребёнка: Говорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Сын: Говоров Федор (Феодор) Григорьевич
Мать ребёнка: Говорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Дочь: Праскева (Прасковья) Григорьевна
Мать ребёнка: Говорова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1769
Дочь: Рахиль Григорьевна
Мать ребёнка: Говорова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно