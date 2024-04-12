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Говоров Григорий Петрович

Место рождения

Новоайдар

Дата рождения

С 1730 по 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1730 по 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1760

Сын: Говоров Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Говорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Сын: Говоров Федор (Феодор) Григорьевич

Мать ребёнка: Говорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Дочь: Праскева (Прасковья) Григорьевна

Мать ребёнка: Говорова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1769

Дочь: Рахиль Григорьевна

Мать ребёнка: Говорова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорова Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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