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Гапшин Николай Андреевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

14.05.1905

Дата смерти

26.03.1964

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

Около 1863 г.р.

Жена

Около 1904 г.р.
1918 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905

Отец: Гапшин Андрей Павлович

Мать: Гапшина Ксения Георгиевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
19.05.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Иван Алексеевич Гапшин, Анна Андреевна Жесткова (Гапшина)
Бракосочетание
До 1924

Жена: Гапшина Татьяна

Рождение ребёнка
19.10.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапшина Евдокия Максимовна

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Вычислено 1939

Жена: Гапшина Татьяна Ивановна

по общей фамилии
Рождение ребёнка
13.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапшина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапшина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
05.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапшина Татьяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
26.03.1964
Надгробный памятник
Похороны
Около 28.03.1964
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское
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