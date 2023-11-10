Гапшин Николай Андреевич
Место рождения
Дата рождения14.05.1905
Дата смерти26.03.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905
Отец: Гапшин Андрей Павлович
Крещение
19.05.1905
Восприемники: Иван Алексеевич Гапшин, Анна Андреевна Жесткова (Гапшина)
Бракосочетание
До 1924
Жена: Гапшина Татьяна
Рождение ребёнка
19.10.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гапшина Евдокия Максимовна
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Бракосочетание
Вычислено 1939
Жена: Гапшина Татьяна Ивановна
по общей фамилии
Рождение ребёнка
13.04.1940
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
05.12.1949
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
26.03.1964
Надгробный памятник
Похороны
Около 28.03.1964
Кладбище: васильевское