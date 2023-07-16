Дудёнков Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДудёнков Сергей Александрович

Дудёнков Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1961

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961

Отец: Дудёнков Александр Матвеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудёнков Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2004