Дудёнков Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1961
Дата смерти2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец: Дудёнков Александр Матвеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дудёнков Александр Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
2004