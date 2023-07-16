Дудёнков Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
15.09.1955
Дочь: Шульпинова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Дудёнкова Варвара
Рождение ребёнка
1961
Сын: Дудёнков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Дудёнкова Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дудёнкова Варвара
Смерть
2002