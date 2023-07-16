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Дудёнков Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Дудёнков Матвей Филиппович

Мать: Дудёнкова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
15.09.1955

Дочь: Шульпинова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Дудёнкова Варвара

Рождение ребёнка
1961

Сын: Дудёнков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Дудёнкова Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дудёнкова Варвара

Смерть
2002
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