Дудёнкова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1955
Дочь: Шульпинова Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Дудёнков Александр Матвеевич
Рождение ребёнка
1961
Сын: Дудёнков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Дудёнков Александр Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно