Дудёнкова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудёнкова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1955

Дочь: Шульпинова Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Дудёнков Александр Матвеевич

Рождение ребёнка
1961

Сын: Дудёнков Сергей Александрович

Отец ребёнка: Дудёнков Александр Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудёнков Александр Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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