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Костылёв Владимир Васильевич

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Место рождения

Великий Бурлук, Харківська область

Дата рождения

07.05.1911

Дата смерти

08.10.1986

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1911

Отец: Костылев Василий

Мать: не указана

Великий Бурлук, Харківська область
Образование
1932
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Костылева Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Севастьянова Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
12.01.1941

Сын: Костылёв Олег Владимирович

Мать ребёнка: Севастьянова Людмила Алексеевна

Самбор, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Людмила Алексеевна

Смерть
08.10.1986
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