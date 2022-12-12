Костылёв Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.05.1911
Дата смерти08.10.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1911
Отец: Костылев Василий
Мать: не указана
Образование
1932
Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Костылева Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Севастьянова Людмила Алексеевна
Рождение ребёнка
12.01.1941
Сын: Костылёв Олег Владимирович
Мать ребёнка: Севастьянова Людмила Алексеевна
Самбор, Львівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1986