Костылёв Олег Владимирович
Место рождения
Дата рождения12.01.1941
Дата смерти15.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1941
Бракосочетание
16.05.1959
Жена: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1960
Дочь: Костылева Ирина Олеговна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1964
Дочь: Костылева Маргарита Олеговна
Мать ребёнка: Бурховецкая Алла Герасимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурховецкая Алла Герасимовна
Смерть
15.10.2014
Тернополь, Тернопільська область