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Костылёв Олег Владимирович

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Место рождения

Самбор, Львівська область

Дата рождения

12.01.1941

Дата смерти

15.10.2014

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

Не указана

Дети

1960 г.р.
1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1941

Отец: Костылёв Владимир Васильевич

Мать: Севастьянова Людмила Алексеевна

Самбор, Львівська область
Бракосочетание
16.05.1959

Жена: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1960

Дочь: Костылева Ирина Олеговна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1964

Дочь: Костылева Маргарита Олеговна

Мать ребёнка: Бурховецкая Алла Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурховецкая Алла Герасимовна

Смерть
15.10.2014
Тернополь, Тернопільська область
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