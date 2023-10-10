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Подосова Настасья Давыдовна

Место рождения

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Кыласово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Около 1746

Муж: Подосов Анисим Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 62 об
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Подосова Анна Анисимовна

Отец ребёнка: Подосов Анисим Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 62 об
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Подосова Федосья Анисимовна

Отец ребёнка: Подосов Анисим Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 62 об
Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Подосов Козма Анисимович

Отец ребёнка: Подосов Анисим Денисович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502, 62 об
Смерть
Неизвестно
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