Подосова Настасья Давыдовна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1746
ГАСО, 24-1-1502, 62 об
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Подосова Анна Анисимовна
Отец ребёнка: Подосов Анисим Денисович
ГАСО, 24-1-1502, 62 об
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Подосова Федосья Анисимовна
Отец ребёнка: Подосов Анисим Денисович
ГАСО, 24-1-1502, 62 об
Рождение ребёнка
Около 1755
Отец ребёнка: Подосов Анисим Денисович
ГАСО, 24-1-1502, 62 об
Смерть
Неизвестно