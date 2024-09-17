Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1733
Дата смертиПосле 1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 17 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1758
Сын: Варфоломей Иванович
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 15 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 20
Рождение ребёнка
Вычислено 1761
Сын: Феодосий Иванович
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 16 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 21
Рождение ребёнка
Вычислено 1764
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 34 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 28 | Ревизская сказка (7) о крестьянах с.Сизьма за 18... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1765
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 26 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 33
Рождение ребёнка
Вычислено 1766
Дочь: Евфалия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 34
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 12 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 16 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1772
Отец ребёнка: Иван Афанасьевич
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 23 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 17 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Смерть
После 1798