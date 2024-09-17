Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ивановна

Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1733

Дата смерти

После 1798

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1729 г.р.

Дети

Вычислено 1758 г.р.
Вычислено 1761 г.р.
Вычислено 1764 г.р.
Вычислено 1765 г.р.
Вычислено 1766 г.р.
Вычислено 1768 г.р.

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1755 год | ГАВО Ф.496 оп.19 д.164 л.14-21об | 17 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1758

Сын: Варфоломей Иванович

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 15 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 20
Рождение ребёнка
Вычислено 1761

Сын: Феодосий Иванович

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 16 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 21
Рождение ребёнка
Вычислено 1764

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1798 год | 34 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1808 год | 28 | Ревизская сказка (7) о крестьянах с.Сизьма за 18... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1765

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 26 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 33
Рождение ребёнка
Вычислено 1766

Дочь: Евфалия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 34
Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Сын: Хрулев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 12 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 16 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1772

Сын: Белоглазов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Афанасьевич

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 23 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1792 год | 17 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземско... Показать все
Смерть
После 1798

Мы используем куки для улучшения работы сайта.