Варфоломей Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1758
Дата смертиПосле 1779
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1758
Отец: Иван Афанасьевич
Мать: Анна Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 15 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 20
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1779