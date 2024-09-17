Феодосий Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1761
Дата смертиПосле 1779
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761
Отец: Иван Афанасьевич
Мать: Анна Ивановна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 16 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 21
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1779