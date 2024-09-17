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Феодосий Иванович

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1761

Дата смерти

После 1779

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1729 г.р.

Мать

Вычислено 1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: Иван Афанасьевич

Мать: Анна Ивановна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1766 год | ГАВО Ф.496 Оп.19 Д.190 стр.707 | 16 | Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1779 год | 21
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1779

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