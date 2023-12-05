Рослякова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Росляков Григорий Степанович
Отец ребёнка: Росляков Степан Абрамович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Росляков Константин Степанович
Отец ребёнка: Росляков Степан Абрамович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Рослякова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Росляков Степан Абрамович
Рождение ребёнка
20.10.1926
Дочь: Рослякова Анна Степановна
Отец ребёнка: Росляков Степан Абрамович
Рождение ребёнка
?.10.1929
Сын: Рослякова Иван Михайлович
Отец ребёнка: Росляков Степан Абрамович
Рождение ребёнка
07.02.1932
Сын: Росляков Борис Степанович
Отец ребёнка: Росляков Степан Абрамович
Смерть
Неизвестно