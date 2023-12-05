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Рослякова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Росляков Григорий Степанович

Отец ребёнка: Росляков Степан Абрамович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Росляков Константин Степанович

Отец ребёнка: Росляков Степан Абрамович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Рослякова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Росляков Степан Абрамович

Рождение ребёнка
20.10.1926

Дочь: Рослякова Анна Степановна

Отец ребёнка: Росляков Степан Абрамович

Рождение ребёнка
?.10.1929

Сын: Рослякова Иван Михайлович

Отец ребёнка: Росляков Степан Абрамович

Рождение ребёнка
07.02.1932

Сын: Росляков Борис Степанович

Отец ребёнка: Росляков Степан Абрамович

Смерть
Неизвестно
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