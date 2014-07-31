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Росляков Борис Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1932

Дата смерти

31.07.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1932

Отец: Росляков Степан Абрамович

Мать: Рослякова Анна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рослякова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
15.11.1957

Дочь: Рослякова Таисия Борисовна

Мать ребёнка: Рослякова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
29.08.1959

Сын: Росляков Николай Борисович

Мать ребёнка: Рослякова Анна Филипповна

Рождение ребёнка
27.05.1964

Сын: Росляков Юрий Борисович

Мать ребёнка: Рослякова Анна Филипповна

Смерть
31.07.2014

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