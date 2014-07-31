Росляков Борис Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1932
Дата смерти31.07.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1957
Дочь: Рослякова Таисия Борисовна
Мать ребёнка: Рослякова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
29.08.1959
Сын: Росляков Николай Борисович
Мать ребёнка: Рослякова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
27.05.1964
Мать ребёнка: Рослякова Анна Филипповна
Смерть
31.07.2014