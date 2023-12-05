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Росляков Степан Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1884

Отец: Росляков Абрам Васильевич

Мать: Рослякова Анна Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рослякова Евдокия

Рождение ребёнка
1916

Сын: Росляков Григорий Степанович

Мать ребёнка: Рослякова Евдокия

Рождение ребёнка
1918

Сын: Росляков Константин Степанович

Мать ребёнка: Рослякова Евдокия

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Рослякова Наталья Степановна

Мать ребёнка: Рослякова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
20.10.1926

Дочь: Рослякова Анна Степановна

Мать ребёнка: Рослякова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
?.10.1929

Сын: Рослякова Иван Михайлович

Мать ребёнка: Рослякова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1932

Сын: Росляков Борис Степанович

Мать ребёнка: Рослякова Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно

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