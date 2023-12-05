Росляков Степан Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рослякова Евдокия
Рождение ребёнка
1916
Сын: Росляков Григорий Степанович
Мать ребёнка: Рослякова Евдокия
Рождение ребёнка
1918
Сын: Росляков Константин Степанович
Мать ребёнка: Рослякова Евдокия
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Рослякова Наталья Степановна
Мать ребёнка: Рослякова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
20.10.1926
Дочь: Рослякова Анна Степановна
Мать ребёнка: Рослякова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
?.10.1929
Сын: Рослякова Иван Михайлович
Мать ребёнка: Рослякова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1932
Сын: Росляков Борис Степанович
Мать ребёнка: Рослякова Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно