Батт - Шестакова Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батт - Шестакова Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1980

Отец: Батт Владимир Александрович

Мать: Батт Галина

Рождение ребёнка
22.12.2003

Сын: Шестаков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Шестаков Андрей

Рождение ребёнка
24.10.2010

Сын: Шестаков Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Шестаков Андрей

Рождение ребёнка
21.04.2015

Дочь: Шестакова Алёна Андреевна

Отец ребёнка: Шестаков Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Андрей

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