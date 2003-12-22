Батт - Шестакова Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1980
Отец: Батт Владимир Александрович
Мать: Батт Галина
Рождение ребёнка
22.12.2003
Отец ребёнка: Шестаков Андрей
Рождение ребёнка
24.10.2010
Сын: Шестаков Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Шестаков Андрей
Рождение ребёнка
21.04.2015
Дочь: Шестакова Алёна Андреевна
Отец ребёнка: Шестаков Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шестаков Андрей