Батт Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батт Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1980

Дочь: Батт - Шестакова Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Батт Владимир Александрович

Рождение ребёнка
27.11.1983

Сын: Батт Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Батт Владимир Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батт Владимир Александрович

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