Батт Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1980
Дочь: Батт - Шестакова Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Батт Владимир Александрович
Рождение ребёнка
27.11.1983
Сын: Батт Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Батт Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно