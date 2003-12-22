Шестаков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.2003
Мать ребёнка: Батт - Шестакова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
24.10.2010
Сын: Шестаков Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Батт - Шестакова Наталья Владимировна
Рождение ребёнка
21.04.2015
Дочь: Шестакова Алёна Андреевна
Мать ребёнка: Батт - Шестакова Наталья Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно