Шестаков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестаков Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.2003

Сын: Шестаков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Батт - Шестакова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
24.10.2010

Сын: Шестаков Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Батт - Шестакова Наталья Владимировна

Рождение ребёнка
21.04.2015

Дочь: Шестакова Алёна Андреевна

Мать ребёнка: Батт - Шестакова Наталья Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батт - Шестакова Наталья Владимировна

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