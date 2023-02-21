Косухина Неонила Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Косухин Василий
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Корелова Анастасия
Отец ребёнка: Косухин Василий
Рождение ребёнка
1884
Сын: Косухин Федор
Отец ребёнка: Косухин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косухин Илья
Отец ребёнка: Косухин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косухин Николай
Отец ребёнка: Косухин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Косухин Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косухин Василий
Смерть
Неизвестно