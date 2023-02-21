Косухина Неонила Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухина Неонила Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Косухин Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Корелова Анастасия

Отец ребёнка: Косухин Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1884

Сын: Косухин Федор

Отец ребёнка: Косухин Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косухин Илья

Отец ребёнка: Косухин Василий

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косухин Николай

Отец ребёнка: Косухин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Косухин Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косухин Василий

Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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