Косухин Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косухин Илья

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косухин Василий

Мать: Косухина Неонила Осиповна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
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